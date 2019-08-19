2019-08-19T10:31:25+03:00
Происшествия

В Перми иномарка сбила 6-летнего мальчика на самокате

Ребенок пересекал проезжую часть на самокате
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В воскресенье, 18 августа, в кировском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Маленький мальчик на самокате попал под колеса иномарки.

По предварительной информации, со стороны Рижской в направлении Кудымкарской, двигался автомобиль «NISSAN X-TRAIL». На пешеходном переходе водитель иномарки сбил 6-летнего мальчика.

Ребенок пересекал проезжую часть на самокате без сопровождения взрослых.

Мальчика с травмами отправили в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми увеличилось количество пострадавших в ДТП с автобусом. В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что количество пострадавших в ДТП с автобусом в Орджоникидзевском районе Перми увеличилось. Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали 32 человека, а один погиб. По последним данным, пострадавших стало больше. Сейчас в больнице находятся 34 человека, из них 10 детей и 24 взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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