«Сидела в темноте и жалобно скулила». В Перми из канализационного колодца достали породистую собаку

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-15T09:17:54+03:00

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Житель частного сектора в Мотовилихинском районе Перми, прогуливаясь с собакой, услышал лай в канализационном колодце. Подойдя поближе, мужчина увидел белого боксера на дне колодца. Самостоятельно помочь собаке не получилось.

На место ЧП выехали спасатели. С помощью лестницы полуторогодавалую самку белого боксера удалось спасти. Ее достали из колодца и передали хозяину, который очень быстро нашелся и пришел за питомцем.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье волонтеры спасают пса Малыша, который стал жертвой живодеров. В выходные многих жителей Прикамья потрясли фотографии пса из паблика города Березники. На снимках животное лежит у магазина, а на голове его зияет огромная рана.Некоторые утверждали, что пса выкинули из окна многоэтажки, другие - что в него кинули петарду. Но даже спустя несколько дней неизвестно, что случилось с беднягой.

ИСТОЧНИК KP.RU