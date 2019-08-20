В Прикамье на реке Ирень утонул мужчина

СЕГОДНЯ 07:18 2019-08-20T07:18:57+03:00

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В Пермском крае утонул мужчина. Вечером в субботу, 17 августа, в Кунгуре на реке Ирень утонул мужчина.

Спасателей вызвали сотрудники полиции, которым нужна была помощь, чтобы достать тело погибшего на берег. Сотрудники Кунгурской службы спасения дошли на надувной лодке до места, где находился утонувший, и достали тело из воды в лодку, а потом довезли до берега.

Погибшего передали сотрудникам полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ищут пропавшего на реке рыбака. Мужчина ушел на рыбалку 15 августа, но домой так и не вернулся. Мужчина был одет в рыбацкий костюм зеленого цвета. Местные волонтеры просят неравнодушных людей, имеющих лодки, помочь его в поисках. До сих пор местонахождение рыбака неизвестно. Нашли только его лодку.

ИСТОЧНИК KP.RU