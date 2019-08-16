Нужны лодки и водолазы, чтобы искать пропавшего в Пермском крае рыбака
17 августа в деревне Быстрая Усольского района будут идти поиски пропавшего местного жителя - Салихова Марса Рахимзяновича. Предположительно, 73-летний пенсионер пропал во время рыбалки на реке Кама.
В последний раз он выходил на связь 15 августа, но домой так и не вернулся. Мужчина был одет в рыбацкий костюм зеленого цвета.
Местные волонтеры просят неравнодушных людей, имеющих лодки, помочь его в поисках.
- Сбор 17 августа в 08.00 в деревне Быстрая Усольского района, - размещают информацию в соцсетях волонтеры. - Нужны люди и лодки для поиска на воде и по берегу.
Форма одежды: непромокаемая, удобная обувь, жилеты или яркие элементы одежды, полностью заряженные телефоны.
С собой: фонари, вода питьевая (чай, кофе), перекус.
Координатор поиска Виталий: 8-902-475-68-85.
ИСТОЧНИК KP.RU