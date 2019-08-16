2019-08-16T19:30:42+03:00
Происшествия

Нужны лодки и водолазы, чтобы искать пропавшего в Пермском крае рыбака

73-летний мужчина ушел на Каму и не вернулся
Алена ОВЧИННИКОВА
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Нужны люди и лодки для поиска на воде и по берегу.Нужны люди и лодки для поиска на воде и по берегу.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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17 августа в деревне Быстрая Усольского района будут идти поиски пропавшего местного жителя - Салихова Марса Рахимзяновича. Предположительно, 73-летний пенсионер пропал во время рыбалки на реке Кама.

В последний раз он выходил на связь 15 августа, но домой так и не вернулся. Мужчина был одет в рыбацкий костюм зеленого цвета.

Местные волонтеры просят неравнодушных людей, имеющих лодки, помочь его в поисках.

- Сбор 17 августа в 08.00 в деревне Быстрая Усольского района, - размещают информацию в соцсетях волонтеры. - Нужны люди и лодки для поиска на воде и по берегу.

Форма одежды: непромокаемая, удобная обувь, жилеты или яркие элементы одежды, полностью заряженные телефоны.

С собой: фонари, вода питьевая (чай, кофе), перекус.

Координатор поиска Виталий: 8-902-475-68-85.

ИСТОЧНИК KP.RU

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