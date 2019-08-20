В Прикамье мужчина получил ожоги во время приготовления пищи

СЕГОДНЯ 07:00 2019-08-20T07:28:48+03:00

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В Пермском крае произошел несчастный случай из-за беспечности местного жителя. В поселке Всеволодо-Вильва мужчина получил ожог 10 % тела во время приготовления пищи.

Во время готовки мужчине показалось, что пламя стало затухать, и он решил проверить наличие газа в баллоне. Мужчина отсоединил газовый баллон от плиты, открыл и закрыл вентиль, затем присоединил плиту обратно. Когда он стал зажигать конфорку, произошла вспышка паров газа, в результате чего загорелась одежда. Мужчина снял с себя горящую одежду и вызвал врачей скорой медицинской помощи.

В результате пострадавшего доставили в больницу Александровска с ожогами 10 % тела.

Напомним, ранее мы писали о том, что жительница Прикамья погибла при просушке овощной ямы. Погибшая использовала электрический обогреватель

ИСТОЧНИК KP.RU