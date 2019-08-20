2019-08-20T06:40:01+03:00
Происшествия

Жительница Прикамья погибла при просушке овощной ямы

Погибшая использовала электрический обогреватель
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МЧС по Пермскому краюФото: ГУ МЧС по Пермскому краю
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В Пермском крае в селе Елово в субботу, 17 августа, произошла трагедия. Одна из селянок погибла при просушке овощной ямы. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, 58-летняя женщина использовала для просушки ямы электронагреватель с неисправной проводкой.

Соседи заметили дым из ямы и сообщили пожарным. Приехавшие сотрудники ГУ МЧС обнаружили женщину без признаков жизни.

В ведомстве предупреждают, что просушка овощных ям требует соблюдения особых правил безопасности.

- Там скапливается угарный газ, поэтому запрещается использовать для освещения и сушки овощных ям открытый огонь, овощные ямы должны сушиться естественной вентиляцией, также с помощью исправных вентиляторов, электрообогревателей заводского изготовления, - отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю, - сушку овощных ям необходимо проводить при постоянном контроле, не допуская туда детей и лиц в нетрезвом состоянии. Также просушку опасно производить в одиночку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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