Жительница Прикамья погибла при просушке овощной ямы
В Пермском крае в селе Елово в субботу, 17 августа, произошла трагедия. Одна из селянок погибла при просушке овощной ямы. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, 58-летняя женщина использовала для просушки ямы электронагреватель с неисправной проводкой.
Соседи заметили дым из ямы и сообщили пожарным. Приехавшие сотрудники ГУ МЧС обнаружили женщину без признаков жизни.
В ведомстве предупреждают, что просушка овощных ям требует соблюдения особых правил безопасности.
- Там скапливается угарный газ, поэтому запрещается использовать для освещения и сушки овощных ям открытый огонь, овощные ямы должны сушиться естественной вентиляцией, также с помощью исправных вентиляторов, электрообогревателей заводского изготовления, - отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю, - сушку овощных ям необходимо проводить при постоянном контроле, не допуская туда детей и лиц в нетрезвом состоянии. Также просушку опасно производить в одиночку.
ИСТОЧНИК KP.RU