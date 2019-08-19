Пермяк ударил ножом знакомого, чтобы тот не мешал соседям

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-19T12:45:44+03:00

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В Перми осудили ранее судимого местного жителя за тяжкое преступление. Он ударил ножом своего знакомого.

Компания мужчин вместе выпивала в коммунальной квартире в Мотовилихинском районе Перми. Один из гостей захотел выйти на кухню. Хозяин предупредил знакомого не делать этого, чтобы не мешать соседям по коммунальной квартире, но мужчина не послушался. Тогда, чтобы остановить знакомого, хозяин квартиры схватил нож и накинулся с ним на гостя.

В тяжелом состоянии с ножевым ранением мужчину доставили в больницу. Злоумышленника задержали.

Суд назначил пермяку наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями. Оружие нашли на месте преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU