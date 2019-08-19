2019-08-19T14:38:15+03:00
Звезды

«Сказочная красота». Екатерина Шпица порадовала подписчиков образом с красной дорожки

Актриса находится на фестивале короткометражного кино
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Instagram Екатерины ШпицыФото: Instagram Екатерины Шпицы
Изменить размер текста:

Пермячка Екатерина Шпица активно ведет Instagram. Актриса любит делиться с поклонниками повседневными мыслями, рабочими моментами и семейными фотографиями. За это подписчики засыпают Екатерину комплиментами.

Вчера в Instagram актрисы появилось новое фото с кинофестиваля «Короче». Фестиваль короткометражного кино «Короче» проходит в Калининграде. Победителей фестиваля ждут денежные призы и возможность заключить контракт на участие в интересных кинопроектах. Посмотреть на работы талантливых режиссеров приехали звезды российского шоу-бизнеса, среди которых и пермская актриса Екатерина Шпица.

katerinashpitsakaterinashpitsa
Сказочная красота . Екатерина Шпица порадовала подписчиков образом с красной дорожки
30565 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Актриса выложила фото в шикарном платье, напоминающем наряд сказочной принцессы, на Калининградском пляже.

Напомним, ранее мы писали о том, что Катерина Шпица снялась полуобнаженной для обложки популярного журнала

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24