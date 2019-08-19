СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-19T14:38:15+03:00

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Пермячка Екатерина Шпица активно ведет Instagram. Актриса любит делиться с поклонниками повседневными мыслями, рабочими моментами и семейными фотографиями. За это подписчики засыпают Екатерину комплиментами.

Вчера в Instagram актрисы появилось новое фото с кинофестиваля «Короче». Фестиваль короткометражного кино «Короче» проходит в Калининграде. Победителей фестиваля ждут денежные призы и возможность заключить контракт на участие в интересных кинопроектах. Посмотреть на работы талантливых режиссеров приехали звезды российского шоу-бизнеса, среди которых и пермская актриса Екатерина Шпица.

katerinashpitsa Сказочная красота . Екатерина Шпица порадовала подписчиков образом с красной дорожки

Актриса выложила фото в шикарном платье, напоминающем наряд сказочной принцессы, на Калининградском пляже.

Напомним, ранее мы писали о том, что Катерина Шпица снялась полуобнаженной для обложки популярного журнала

ИСТОЧНИК KP.RU