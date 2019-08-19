«Сказочная красота». Екатерина Шпица порадовала подписчиков образом с красной дорожки
Пермячка Екатерина Шпица активно ведет Instagram. Актриса любит делиться с поклонниками повседневными мыслями, рабочими моментами и семейными фотографиями. За это подписчики засыпают Екатерину комплиментами.
Вчера в Instagram актрисы появилось новое фото с кинофестиваля «Короче». Фестиваль короткометражного кино «Короче» проходит в Калининграде. Победителей фестиваля ждут денежные призы и возможность заключить контракт на участие в интересных кинопроектах. Посмотреть на работы талантливых режиссеров приехали звезды российского шоу-бизнеса, среди которых и пермская актриса Екатерина Шпица.
Актриса выложила фото в шикарном платье, напоминающем наряд сказочной принцессы, на Калининградском пляже.
Напомним, ранее мы писали о том, что Катерина Шпица снялась полуобнаженной для обложки популярного журнала
ИСТОЧНИК KP.RU