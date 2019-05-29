2019-05-29T10:11:18+03:00
Звезды

«Сногсшибательна». Катерина Шпица снялась полуобнаженной для обложки журнала

Пермская актриса поделилась снимком в своем Instagram
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram @katerinashpitsaФото из Instagram @katerinashpitsa
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Актриса Катерина Шпица - активный пользователь Instagram. Своим подписчикам она рассказывает и о работе, и о путешествиях, и о сыне. Сегодня Катерина поделилась обложкой журнала «КиноРепортер», на которой она только предстала в жакете и в бусах.

- Сама себя ощущаю уже несколько дней в необходимости цифрового затишья, хотя много всего произошло за прошлую неделю, о чем надо бы рассказать, даже не знаю, с чего начинать...- пишет Катерина. - Из инста-аскезы меня выдернул сегодня выход июньского номера «КиноРепортер», интересная была съемка.

katerinashpitsakaterinashpitsa
Катерина Шпица на обложке журнала
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Катерина призналась, что думала о том, как ее воспринимают люди.

- Все-таки десятки комментариев почти под каждым постом со словами «милая девочка» на мысли не наводить не могут, и радует это не всегда...ну, бывают ситуации), - добавила Катерина. - А через страницы этого номера «КиноРепортера» можно познакомиться со мной, той, какой я чувствую и вижу себя сама чаще всего (наготу буквально не воспринимаем).

Подписчики оставили десятки комментариев под постом. «Сногсшибательна», «Вы очень красивая», «Потрясающая женщина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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