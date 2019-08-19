На улице Встречной в Перми установят шумозащитные экраны

СЕГОДНЯ 14:04 2019-08-19T14:04:45+03:00

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В Индустриальном районе продолжается обустройство улиц Оверятской и Встречной. Рабочие приступили к монтажу шумозащитного экрана. Его установят со стороны Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн по улице Встречной, 31а. Уже смонтировано около 70 метров экрана. Общая протяженность экрана составит 336 метров.

Кроме того, подрядчик укрепляет обочины улицы щебнем. Рабочие уже обновили асфальтное покрытие на улице Оверятской от улицы Встречной до переулка Глухого.

Завершающим этапом благоустройства улиц Встречной и Оверятской станет восстановление прилегающих газонов и нанесение разметки. Завершить все ремонтные работы планируется до конца сентября.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми автобус №41 поменяет маршрут. Пока не начался учебный год в политехническом университете, в студенческом городке за Камой решили отремонтировать тепловые сети. С 6 утра 19 августа по 10 часов 30 августа ремонтные работы будут проходить на улице Профессора Поздеева.

ИСТОЧНИК KP.RU