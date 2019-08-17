В Перми автобус №41 поменяет маршрут
Пока не начался учебный год в политехническом университете, в студенческом городке за Камой решили отремонтировать тепловые сети. С 6 утра 19 августа по 10 часов 30 августа ремонтные работы будут проходить на улице Профессора Поздеева.
- В связи с работами изменится движение автобуса №41 «ПНИПУ – Студенческий городок», - пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, - В направлении Студенческого городка маршрут автобуса будет укорочен до остановки «Факультетская», находящейся на улице Профессора Поздеева. В обратном направлении автобус пойдет по улицам Профессора Поздеева и Академика Королева.
Для посадки пассажиров будут организованы временные остановочные пункты «Факультетская» и в районе дома №5 по улице академика Королева.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермяки создали петицию против повышения стоимости проезда на общественном транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU