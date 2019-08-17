В Перми автобус №41 поменяет маршрут

СЕГОДНЯ 06:59 2019-08-17T06:59:38+03:00

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Пока не начался учебный год в политехническом университете, в студенческом городке за Камой решили отремонтировать тепловые сети. С 6 утра 19 августа по 10 часов 30 августа ремонтные работы будут проходить на улице Профессора Поздеева.

- В связи с работами изменится движение автобуса №41 «ПНИПУ – Студенческий городок», - пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, - В направлении Студенческого городка маршрут автобуса будет укорочен до остановки «Факультетская», находящейся на улице Профессора Поздеева. В обратном направлении автобус пойдет по улицам Профессора Поздеева и Академика Королева.

Для посадки пассажиров будут организованы временные остановочные пункты «Факультетская» и в районе дома №5 по улице академика Королева.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяки создали петицию против повышения стоимости проезда на общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU