В Прикамье пьяные подростки угнали автомобиль односельчанина

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-19T13:43:06+03:00

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В Пермском крае 17-летних жителей села Кочево обвиняют в угоне автомобиля односельчанина. Следователи выяснили, что в феврале 2019 года пьяные подростки взломали гараж 44-летнего местного жителя.

Молодые люди подобрали код к замку гаража и проникли внутрь. Несовершеннолетние злоумышленники угнали легковой автомобиль и стали кататься на нем по Кочевскому району. Угонщиков задержали сотрудники полиции.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина ударил ножом свою знакомую. Сотрудники полиции установили, что днем в Орджоникидзевском районе Перми мужчина и женщина вместе выпивали. Между собутыльниками произошла ссора, которая переросла в драку. Внезапно мужчина ударил ножом своею 38-летнюю знакомую.

ИСТОЧНИК KP.RU