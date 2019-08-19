2019-08-19T07:48:59+03:00
Происшествия

В Перми мужчина ударил ножом свою знакомую

Женщину отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В отделе полиции Орджоникидзевского района возбудили дело в отношении 57-летнего пермяка. Мужчина ударил ножом свою знакомую.

Сотрудники полиции установили, что днем в Орджоникидзевском районе Перми мужчина и женщина вместе выпивали. Между собутыльниками произошла ссора, которая переросла в драку. Внезапно мужчина ударил ножом своею 38-летнюю знакомую.

Потерпевшая с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки госпитализирована в больницу. В настоящее время злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пенсионерка ударила ножом своего знакомого. В Перми возбудили уголовное дело в отношении 62-летней местной жительницы за причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому.В Мотовилихинском районе Перми мужчина и женщина вместе выпивали. Между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и ударила им своего 63-летенего знакомого в живот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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