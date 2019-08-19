В Прикамье нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями
В Пермском крае в собственной квартире следователи обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство.
Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что мужчина умер от огнестрельного ранения в шею. Оружие нашли на месте преступления.
- Все изъятые с места преступления предметы направлены для проведения баллистической, дактилоскопической, генетической и судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк из мести поджег машину соседа. В Индустриальном районе Перми один из местных жителей поджег машину своего соседа. Сотрудники полиции установили, что после ссоры пермяк разгромил, а затем, поджег машину соседа. Пострадавший обратился в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU