В Прикамье нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-19T12:46:11+03:00

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В Пермском крае в собственной квартире следователи обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что мужчина умер от огнестрельного ранения в шею. Оружие нашли на месте преступления.

- Все изъятые с места преступления предметы направлены для проведения баллистической, дактилоскопической, генетической и судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк из мести поджег машину соседа. В Индустриальном районе Перми один из местных жителей поджег машину своего соседа. Сотрудники полиции установили, что после ссоры пермяк разгромил, а затем, поджег машину соседа. Пострадавший обратился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU