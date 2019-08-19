Пермяк из мести поджег машину соседа

СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-19T08:44:18+03:00

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В Индустриальном районе Перми один из местных жителей поджег машину своего соседа. Сотрудники полиции установили, что после ссоры пермяк разгромил, а затем, поджег машину соседа.

Желая отомстить соседу, мужчина вышел на улицу, увидел припаркованную соседскую «Ладу» и стал бить по машине руками и ногами. Злоумышленник разбил лобовое стекло, повредил водительскую дверь и другие комплектующие, а затем скрылся.

Увидев повреждения, пострадавший заклеил их пленкой и ушел домой. Через некоторое время ему сообщили, что «Лада» горит. Мужчина обратился в полицию.

- По горячим следам стражи порядка задержали виновного. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за особо тяжкие преступления, пермяк. Через несколько часов после инцидента у него возник умысел поджечь машину неприятеля. Он вернулся на место происшествия, где с помощью зажигалки поджег пленку на стекле, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Злоумышленника осудили на три года в колонии строгого режима. Также он должен возместить соседу за материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU