В Перми 23-летняя девушка выпала из окна

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-19T10:55:59+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми 23-летняя девушка выпала из окна 2 этажа. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что трагедия произошла ночью в понедельник, 19 августа.

Пострадавшая получила серьезные травмы. Как сообщил источник, девушку отправили в городскую клиническую больницу им. Гринберга.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упала 5-летняя девочка. В Перми с высоты 4 этажа из окна упала маленькая девочка. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что трагедия произошла 17 августа в Дзержинском районе Перми. Маленькая девочка выпала из окна 4 этажа пятиэтажного дома. Малышка получила серьезные травмы. Родители незамедлительно вызвали «скорую помощь». В тяжелом состоянии с сочетанной травмой тела врачи 5-летнюю девочку отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU