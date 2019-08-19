2019-08-19T09:33:17+03:00
Происшествия

В Перми с высоты упала 5-летняя девочка

Ребенок получил серьезные травмы
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми с высоты 4 этажа из окна упала маленькая девочка. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что трагедия произошла 17 августа в Дзержинском районе.

Маленькая девочка выпала из окна 4 этажа пятиэтажного дома. Малышка получила серьезные травмы. Родители незамедлительно вызвали «скорую помощь».

В тяжелом состоянии с сочетанной травмой тела 5-летнюю девочку отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 15-летняя школьница выпала из окна. Источник ,близкий к ситуации, сообщил, что в среду, 3 июля, в Ленинском районе Перми 15-летняя девочка выпала из окна 6 этажа многоэтажки. Девочку обнаружили местные жители. Школьница осталась жива, но получила множественные травмы. С травмами различной степени тяжести школьницу отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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