2019-08-19T10:44:44+03:00
Общество

В Прикамье за год среднемесячная запрлата выросла на 8%

Средняя зарплата составляет 40613,7 рубля
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По данным Пермьстата, среднемесячная заработная плата в Пермском крае выросла на 8 % по сравнению с прошлым годом. Ведомство предоставило данные за июнь 2019. Сумма среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за июнь 2019 года составила 40613,7 рубля.

По данным ведомства, реальная заработная плата в июне текущего года по сравнению с июнем предыдущего года увеличилась на 3,7%. Рост произошел за первое полугодие 2019 года.

- За январь-июнь 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 37173,3 рубля, - отметили в пресс-службе правительства Прикамья.

Напомним, ранее мы писали о том, что директоров сельских школ в Прикамье наказали за опасные отходы. В Пермском крае прокуратура провела проверку в образовательных учреждениях Красновишерского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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