2019-08-19T06:45:05+03:00
Общество

Директоров сельских школ в Прикамье наказали за опасные отходы

Они выбрасывали люминесцентные лампы
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае прокуратура провела проверку в образовательных учреждениях Красновишерского района. Результаты проверки показали, что в 7 школах нарушаются правила обращения с отходами первого класса опасности.

Использованные ртутьсодержащие люминесцентные лампы утилизировались ненадлежащим образом. Кроме того, сотрудники школ, ответственные за накопление и хранение отходов, не проходили должного обучения.

В результате проверки директора семи учебных заведений были привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководство школ заплатило штраф, и нарушения законодательства были устранены.

Напомним, ранее мы писали о том, что в одном из вузов Перми уборщицам не платили зарплату. Сотрудники следственного комитета сообщили, что начали проводить проверку по факту невыплаты заработной платы сотрудницам клиниговой компании. Задержка составила от нескольких недель до трех месяцев. Женщины, нанятые компанией, убирали помещения одного из пермских вузов, однако договоры с ними не заключались и сейчас многим будет непросто доказать факт трудовых отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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