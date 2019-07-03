2019-07-03T15:34:35+03:00
Происшествия

В Перми 15-летняя школьница выпала из окна

ЧП произошло 3 июля
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Источник близкий к ситуации сообщил, что в среду, 3 июля, в Ленинском районе Перми 15-летняя девочка выпала из окна 6 этажа многоэтажки. Девочку обнаружили местные жители. Школьница осталась жива, но получила множественные травмы.

С травмами различной степени тяжести школьницу отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Краснокамске маленький ребенок выпал из окна многоэтажки. В воскресенье, 1 июля, в Краснокамске произошло ЧП: маленький мальчик выпал из окна.В социальных сетях утверждают, что ребенку через несколько месяцев должно исполниться всего три годика. Мальчик выпал из окна 8 этажа, счастье, что он выжил.Малыш находится в стабильном состоянии средней тяжести, лежит в нейрохирургическом отделении. Мать ребенка была дома. В момент ЧП она спала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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