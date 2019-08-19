2019-08-19T09:19:58+03:00
Дом. Семья

Медведица Милка из пермского зоопарка поразила сотрудников необычным макияжем

В зоопарке недоумевают, где она взяла краску
Лилия Абибулаева
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Фото: Пермский зоопаркФото: Пермский зоопарк
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Обитатели пермского зоопарка не устают удивлять и сотрудников, и гостей. В этот раз отличилась медведица Милка. Как настоящая женщина, она решила добавить красок в пермское хмурое лето.

Милка появилась на публике с необычным «макияжем». У медведицы аккуратно были нанесены голубые тени, также модница «подпудрила» носик. Сотрудники зоопарка предположили, что таким образом Милка пыталась привлечь внимание Сэрику. Фото модницы опубликовали в социальных сетях.

Фото: Пермский зоопарк

Фото: Пермский зоопарк

Где медведица раздобыла «косметику», в зоопарке недоумевают.

- Видимо, потерлась о стены, хотя такого раньше никогда не было, - отметили в зоопарке.

Напомним, ранее мы писали о том, как дружок Милки тоже пытался принарядиться и застрял в пластиковой "юбке".Около часа медведю пришлось дефилировать туда-сюда в неудобной давящей на живот «юбке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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