2019-08-06T14:48:23+03:00
Дом. Семья

Появилось видео с белым мишкой из пермского зоопарка, который застрял в пластиковой «юбке»

Бедного Сэрику удалось спасти
Алена ОВЧИННИКОВА
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Скрин с записи камеры видео наблюдения в пермском зоопарке.Скрин с записи камеры видео наблюдения в пермском зоопарке.
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Неприятное происшествие произошло 5 августа с белым медведем Сэрику из пермского зоопарка. Играя с обрезанной пластиковой бочкой, он застрял и не смог самостоятельно выбраться из облегающего обруча. Около часа медведю пришлось дефилировать туда-сюда в неудобной давящей на живот «юбке».

- Мы всегда пытаемся разнообразить досуг животных, но обычно перед тем, как помещать им в вольер какую-либо игрушку, всегда обсуждаем с зоологами и смотрителями за животными, не принесет ли она вред, - рассказали в зоопарке. – С пластиковой бочкой для белых медведей даже представить не смогли, что мишки додумаются натянуть ее на себя.

Благо, что ЧП с «юбкой» произошло днем, когда на месте были все, кто смог мишке помочь. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения зоопарка. Видно, что сначала Сэрику весело купался в бассейне, засовывая внутрь бочки голову, а потом просунул и лапы. Пластиковое кольцо пролезло на тело и плотно обжало живот бедолаги.

Расстроенный мишка вылез на берег и стал отряхиваться, пытаясь стряхнуть и узкий обруч, но, увы. Увидев это, к вольеру подошел смотритель. Попавший в беду мишка положил лапы на парапет, словно прося у человека помощи.

Появилось видео, как медведь Сэрику из Пермского зоопарка застрял в пластиковой бочке.Играя с половиной бочки, Сэрику надел её как юбку и сам снять никак не мог, на помощь к нему пришли сотрудники зоопарка и вскоре сняли эту "юбку"

Потом еще какое-то время Сэрику ходил по вольеру и жаловался Милке на неудобства. Спасательную операцию начали проводить через час, когда нашли подходящий железный прут с согнутым концом. Застрявшую «юбку» подцепили за подол, а когда она сползла на шею, мишка сам смог снять ее с головы.

- Естественно, сразу после произошедшего мы убрали эти бочки из вольера, - рассказали в зоопарке. - По мнению ветеринара на самочувствии Сэрику это сильно не сказалось. Сразу после освобождения он нырнул в бассейн и продолжил купания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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