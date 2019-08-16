2019-08-16T07:51:59+03:00
Происшествия

В Перми пенсионерка ударила ножом своего знакомого

ЧП произошло в Мотовилихинском районе
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми возбудили уголовное дело в отношении 62-летней местной жительницы за причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому.

В Мотовилихинском районе Перми мужчина и женщина вместе выпивали. Между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и ударила им своего 63-летенего знакомого в живот.

- Потерпевший с проникающим ранением брюшной полости госпитализирован в больницу. В настоящее время злоумышленница водворена в изолятор временного содержания. Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина избил знакомого лопатой по голове. В Чусовом местный житель избил друга снеговой лопатой. Следователи установили, что мужчины выпивали на крыльце дома потерпевшего. Между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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