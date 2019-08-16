В Перми пенсионерка ударила ножом своего знакомого
В Перми возбудили уголовное дело в отношении 62-летней местной жительницы за причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому.
В Мотовилихинском районе Перми мужчина и женщина вместе выпивали. Между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и ударила им своего 63-летенего знакомого в живот.
- Потерпевший с проникающим ранением брюшной полости госпитализирован в больницу. В настоящее время злоумышленница водворена в изолятор временного содержания. Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина избил знакомого лопатой по голове. В Чусовом местный житель избил друга снеговой лопатой. Следователи установили, что мужчины выпивали на крыльце дома потерпевшего. Между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку.
ИСТОЧНИК KP.RU