В Прикамье ищут 68-летнего мужчину, который нуждается в медицинской помощи

СЕГОДНЯ 07:14 2019-08-19T07:14:25+03:00

17 августа он ушел в лес и пропал

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В Пермском крае разыскивают 68-летнего Валерия Катаева. Мужчина ушел из дома в деревне Беляево Верещагинского района 17 августа и до сих пор не вернулся. Известно, что пенсионер пошел в лес.

Приметы Валерия Катаева: на вид 70 лет, рост 160-174 см, среднего телосложения, глаза серый волосы седые.

Был одет: черная вельветовая кепка, синяя куртка с капюшоном, серые брюки, коричневая вязаная кофта, футболка, резиновые сапоги.

Особые приметы: шрам от пупка до солнечного сплетения.

Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении 68-летнего Валерия Катаева, сообщите по телефонам: 2044904 или в полицию 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми родственники ищут женщину, которая сбежала из больницы. 7 августа Анастасию Самсонову родственники видели в последний раз. Женщину увезли в психиатрическую больницу в микрорайоне Гайва, Орджоникидзевском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU