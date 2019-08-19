В Прикамье ищут 68-летнего мужчину, который нуждается в медицинской помощи
В Пермском крае разыскивают 68-летнего Валерия Катаева. Мужчина ушел из дома в деревне Беляево Верещагинского района 17 августа и до сих пор не вернулся. Известно, что пенсионер пошел в лес.
Приметы Валерия Катаева: на вид 70 лет, рост 160-174 см, среднего телосложения, глаза серый волосы седые.
Был одет: черная вельветовая кепка, синяя куртка с капюшоном, серые брюки, коричневая вязаная кофта, футболка, резиновые сапоги.
Особые приметы: шрам от пупка до солнечного сплетения.
Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Если вам что-либо известно о местонахождении 68-летнего Валерия Катаева, сообщите по телефонам: 2044904 или в полицию 02.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми родственники ищут женщину, которая сбежала из больницы. 7 августа Анастасию Самсонову родственники видели в последний раз. Женщину увезли в психиатрическую больницу в микрорайоне Гайва, Орджоникидзевском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU