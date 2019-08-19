2019-08-19T07:14:25+03:00
Происшествия

В Прикамье ищут 68-летнего мужчину, который нуждается в медицинской помощи

17 августа он ушел в лес и пропал
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: поисковый отряд им. Ирины БухановойФото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
Изменить размер текста:

В Пермском крае разыскивают 68-летнего Валерия Катаева. Мужчина ушел из дома в деревне Беляево Верещагинского района 17 августа и до сих пор не вернулся. Известно, что пенсионер пошел в лес.

Приметы Валерия Катаева: на вид 70 лет, рост 160-174 см, среднего телосложения, глаза серый волосы седые.

Был одет: черная вельветовая кепка, синяя куртка с капюшоном, серые брюки, коричневая вязаная кофта, футболка, резиновые сапоги.

Особые приметы: шрам от пупка до солнечного сплетения.

Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении 68-летнего Валерия Катаева, сообщите по телефонам: 2044904 или в полицию 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми родственники ищут женщину, которая сбежала из больницы. 7 августа Анастасию Самсонову родственники видели в последний раз. Женщину увезли в психиатрическую больницу в микрорайоне Гайва, Орджоникидзевском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми увеличилось количество пострадавший в ДТП с автобусом
В Перми с высоты упала 5-летняя девочка
Медведица Милка из пермского зоопарка поразила сотрудников необычным макияжем
В жутком ДТП под Волгоградом погиб 37-летний пермяк, его жена и дети 3 и 5 лет попали в больницу
Пермяк из мести поджег машину соседа
В Перми мужчина ударил ножом свою знакомую
В Перми в День Флага России пройдет пробег ретро-автомобилей
В Перми мужчина бросался на проезжающие мимо машины
Директоров сельских школ в Прикамье наказали за опасные отходы
В Прикамье поиски 58-летнего мужчины закончились трагедией
«Родились в рубашках». В Прикамье в ДТП всмятку разбились две машины
Пермяки, возвращающиеся из Крыма на автобусе, 8 часов просидели под Ижевском
В Перми после ДТП на Гайве сняли с рейсов все автобусы маршрута №49