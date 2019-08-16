2019-08-16T11:22:04+03:00
Происшествия

В Перми родственники ищут женщину, которая сбежала из больницы

Последний раз ее видели 7 августа
Лилия Абибулаева
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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7 августа Анастасию Самсонову родственники видели в последний раз. Женщину увезли в психиатрическую больницу в микрорайоне Гайва, Орджоникидзевском районе. Но там Анастасия оставаться не пожелала и скрылась в неизвестном направлении.

Родственники забили тревогу. Они написали заявление в полицию, а также обратились за помощью к жителям города. Пост о пропаже Анастасии Самсоновой разместили в соцсетях.

Приметы Анастасии Самсоновой: на вид 39-40 лет, волосы мелированные.

Особые приметы: на ней надеты золотые серьги, на пальцах золотые кольца, на шее золотая цепочка.

Была одета в белые балетки, синюю юбку, белую кофту.

Если вы видели Анастасию Самсонову или знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите по телефонам +79526587116 - Надя, +7 908 259-61-93 - Маша, +7 952 323-56-53 - Лена, +79526648685 - Максим или в полицию 02

ИСТОЧНИК KP.RU

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