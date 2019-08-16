В одном из вузов Перми уборщицам не платили зарплату

СЕГОДНЯ 17:35 2019-08-16T17:35:38+03:00

Кому-то не выплачивали зарплату три недели, кому-то три месяца. Фото: архив "КП"

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Сотрудники следственного комитета сообщили, что начали проводить проверку по факту невыплаты заработной платы сотрудницам клиниговой компании. Задержка составила от нескольких недель до трех месяцев. Женщины, нанятые компанией, убирали помещения одного из пермских вузов, однако договоры с ними не заключались и сейчас многим будет непросто доказать факт трудовых отношений.

- По поручению руководителя следственного управления следственными органами организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - По предварительным данным, с апреля по июнь 2019 года руководство клининговой компании не выплачивало заработную плату своим работникам.

Следователи приступили к проведению необходимых проверочных действий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU