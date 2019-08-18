Пермская «Звезда-2005» в гостях всухую разгромила «Енисей»

СЕГОДНЯ 12:22 2019-08-18T12:22:41+03:00

Футбольная команда из Перми выиграла у красноярцев со счетом 6:0

Изменить размер текста: A A

В Красноярске 16 августа состоялся матч 14-го тура чемпионата России между местным «Енисеем» и пермской “Звездой-2005”. Встреча завершилась сокрушительной победой пермяков. Наша команда выиграла со счетом 6:0.

По два гола забили нападающие команды Олеся Курочкина и Екатерина Пантюхина. Еще мячи в ворота противника загнали Татьяна Козыренко и Кристина Хорошева.

Эта победа позволила «Звезде-2005» подняться на четвертое место в турнирной таблице.

Ближайший домашний матч пермячки проведут 22 августа в 19 часов. Их соперником станет московский «Локомотив».

Ранее мы писали о том, что пермские власти решили увеличить призовой фонд Пермского международного марафона. Будут увеличены денежные призы для участников забега на марафонскую дистанцию в 42 километра, занявших места со второго по шестое, и для спортсменов, занявших первые три места на полумарафонской дистанции в 21 километр.

ИСТОЧНИК KP.RU