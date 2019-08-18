2019-08-18T12:03:38+03:00
Спорт

Пробежать Пермский марафон станет выгоднее

Власти увеличили призовой фонд
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермские власти объявили об увеличении призового фонда Пермского международного марафона.

- Главная цель – привлечь как можно больше участников на длинные дистанции, - сообщили в городской администрации. – Уже сейчас по количеству зарегистрированных количеству участников, зарегистрированных на длинные дистанции, Пермский марафон превзошел Омский.

Для этого будут увеличены денежные призы для участников забега на марафонскую дистанцию в 42 километра, занявших места со второго по шестое, и для спортсменов, занявших первые три места на полумарафонской дистанции в 21 километр. Главный приз в пятьсот тысяч рублей для победителей среди мужчин и женщин на марафонской дистанции сохранится.

Напомним, Пермский международный марафон состоится 8 сентября. Для любителей бега предусмотрены дистанции в три, пять и десять километров, а также детский забег на 1,5 км. Ну, а профессионалы побегут дистанции 42,195 и 21,1 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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