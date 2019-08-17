2019-08-17T07:59:44+03:00
Звезды

Правительство России присудило премию Федора Волкова пермскому театру

Театр оперы и балета будет награжден за вклад в развитие театрального искусства
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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Правительство России утвердило решение о присуждении премии Федора Волкова Пермскому государственному академическому театру оперы и балета имени Чайковского. Это решение было принято в июле 2019 года коллегией министерства культуры России. В числе лауреатов премии также Новосибирский драматический театр и художественный руководитель якутского ТЮЗа.

Как сообщается на сайте Правительства РФ, подписано распоряжение об утверждении этого решения. Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства учреждена 31 декабря 1999 года. Ежегодно присуждается не более трех премий.

Кстати, в документе Правительства не указывается руководитель пермского театра, хотя названы имена новособирского и якутского. Напомним, 22 июля Теодор Курентзис написал официальное заявление об уходе из Пермского театра оперы и балета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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