В Перми собака провалилась в трехметровую яму
Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в Мотовилихинском районе в трехметровый подвал провалилась собака. О несчастном животном местные жители сообщили спасателям.
Сотрудники службы спасения достали животное из ямы. Для этого пришлось использовать специальный инструмент.
Напомним, ранее мы писали о том, что в вентиляцию пермской многоэтажки залетела ворона. Жители многоэтажки в Мотовилихинском районе пытались спасти жизнь птице, которая случайно залетела в вентиляционную трубу. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что в вентиляционную трубу в квартире одной из жительниц дома залетела ворона. Женщина попыталась разобрать решетку и самостоятельно достать птицу, но та провалилась ниже.
ИСТОЧНИК KP.RU