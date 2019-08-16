В Перми собака провалилась в трехметровую яму

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-16T08:37:33+03:00

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Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в Мотовилихинском районе в трехметровый подвал провалилась собака. О несчастном животном местные жители сообщили спасателям.

Сотрудники службы спасения достали животное из ямы. Для этого пришлось использовать специальный инструмент.

Напомним, ранее мы писали о том, что в вентиляцию пермской многоэтажки залетела ворона. Жители многоэтажки в Мотовилихинском районе пытались спасти жизнь птице, которая случайно залетела в вентиляционную трубу. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что в вентиляционную трубу в квартире одной из жительниц дома залетела ворона. Женщина попыталась разобрать решетку и самостоятельно достать птицу, но та провалилась ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU