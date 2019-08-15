«Не смогли ее вытащить». В вентиляцию пермской многоэтажки залетела ворона

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-15T09:06:29+03:00

Хозяйки квартиры, из которой можно вытащить ворону, уехала в отпуск

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Жители многоэтажки в Мотовилихинском районе пытались спасти жизнь птице, которая случайно залетела в вентиляционную трубу. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что в вентиляционную трубу в квартире одной из жительниц дома залетела ворона. Женщина попыталась разобрать решетку и самостоятельно достать птицу, но та провалилась ниже.

Пермячка вызвала спасателей. Сотрудники пермской службы спасения полностью разобрали решетку вентиляционной трубы, попытались достать ворону, но она упала на самый низ.

Чтобы достать птицу, необходимо разобрать стену вентиляции из квартиры на первом этаже, но хозяев квартиры не было дома. Жильцы сообщили, что хозяйка в отпуске.

- Договорились решить вопрос по приезду хозяйки из отпуска, - сообщили в пермской службе спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU