«Катался по трассе». Голый пермяк парализовал движение автомобилей

СЕГОДНЯ 07:25 2019-08-16T07:39:17+03:00

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В Дзержинском районе Перми местные жители заметили голого мужчину, который лежал на проезжей части. Пермяк валялся на проспекте Парковый в сторону Красавинского моста. Мужчина переворачивался с боку на бок, катался по дороге, несмотря на проезжающие машины.

Пользователи социальных сетей предположили, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Очевидцы вызвали пермяку «скорую помощь». Однако забрать мужчину получилось не сразу. Он пытался укатиться от медиков. Мужчина отказался от осмотра. Его передали сотрудникам полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье по улицам гулял обнаженный мужчина. В Чайковском местные жители стали свидетелями весьма экстравагантного поступка - ночью по улице прошелся голый мужчина. Из одежды, как отмечают очевидцы, на нем была только обувь. Местные жители достали телефоны и стали снимать мужчину на камеру. Видеозапись выложили в социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU