«Голый, но обутый». В Прикамье по улицам гулял обнаженный мужчина
В Чайковском местные жители стали свидетелями весьма экстравагантного поступка - ночью по улице прошелся голый мужчина. Из одежды, как отмечают очевидцы, на нем была только обувь.
Местные жители достали телефоны и стали снимать мужчину на камеру. Видеозапись выложили в социальные сети.
«Голый, но обутый». В Прикамье по улицам гулял обнаженный мужчина.
Местные жители отметили, что мужчина не ограничился только одним двором, но и прогулялся по центральным улицам Чайковского.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми голый мужчина в крови ночью зашел в отделение банка и лег спать. Мужчина зашел в банк согреться и пытался лечь спать на полу. При этом он перепачкал банкоматы, стены и пол в крови.Прибывшая охрана разбудила мужчину, и передала медикам «скорой помощи». Врачи оказали пермяку первую медицинскую помощь и отвезли в больницу
ИСТОЧНИК KP.RU