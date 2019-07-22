СЕГОДНЯ 06:39 2019-07-22T06:39:55+03:00

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В Чайковском местные жители стали свидетелями весьма экстравагантного поступка - ночью по улице прошелся голый мужчина. Из одежды, как отмечают очевидцы, на нем была только обувь.

Местные жители достали телефоны и стали снимать мужчину на камеру. Видеозапись выложили в социальные сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/721533" frameborder="0"></iframe> «Голый, но обутый». В Прикамье по улицам гулял обнаженный мужчина.

Местные жители отметили, что мужчина не ограничился только одним двором, но и прогулялся по центральным улицам Чайковского.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми голый мужчина в крови ночью зашел в отделение банка и лег спать. Мужчина зашел в банк согреться и пытался лечь спать на полу. При этом он перепачкал банкоматы, стены и пол в крови.Прибывшая охрана разбудила мужчину, и передала медикам «скорой помощи». Врачи оказали пермяку первую медицинскую помощь и отвезли в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU