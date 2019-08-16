В Пермском крае закупят школьные автобусы на 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-16T06:20:08+03:00

Они будут направлены в 8 муниципальных регионов

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Власти Пермского края закупят школьные автобусы для 8 районов края. Автобусы от 12 до 23 мест отправятся в Юрлинский, Кизеловский, Нытвенский, Красновишерский, Ординский, Пермский, Уинский и Чайковский муниципальные районы.

Согласно техническому заданию все автобусы не должны быть старше 2019 года. Обязательно должны быть оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности и ограничителем скорости.

Начальная цена контракта составляет 15,2 миллионов рублей. Итоги аукциона будут подведены 30 августа 2019 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае построят 47 школ и детских садов к 2022 году. Губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании правительства Прикамья отметил, что в крае активно идет строительство учебных заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU