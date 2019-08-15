В Пермском крае построят 47 школ и детских садов к 2022 году

СЕГОДНЯ 06:47 2019-08-15T07:13:28+03:00

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Губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании правительства Прикамья отметил, что в крае активно идет строительство учебных заведений. С 2017 года введены в эксплуатацию 19 детских садов и 7 школ. К концу 2021 года планируется возвести еще 47 учебных заведения: 22 садика и 25 школ. По плану, они смогут принять 19 тысяч детей.

В первой половине 2020 года откроют 15 новых образовательных учреждений для более чем 4,1 тысяч детей. Две новые школы — в Красновишерске и селе Щучье-Озеро Октябрьского района - примут учеников уже до конца 2019 года. До апреля 2020 года ребята из Краснокамска, Кудымкара, Очера, Перми, а также Ординского, Суксунского и Чайковского муниципальных районов смогут пойти в 11 новых детских садов. Еще две школы откроют свои двери в начале следующего года в Лысьве и селе Кочево Коми-Пермяцкого округа.

На строительство из краевого бюджета выделят 9, 7 миллиардов рублей.

- Строить в таком объеме объекты образования нам помогает федеральное финансирование. Только на строительство садиков на ближайшую трехлетку из 3 миллиарда рублей, которые мы направляем, 1,9 миллиарда приходит из федерального бюджета в рамках нацпроектов

ИСТОЧНИК KP.RU