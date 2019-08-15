В ДТП в Перми погиб 71-летний водитель ВАЗа

СЕГОДНЯ 15:39 2019-08-15T15:43:27+03:00

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Утром в четверг, 15 августа, по дороге Пермь - Усть-Качка двигался кроссовер. За рулем находился 54-летний пермяк. По предварительной информации, на 42 км трассы он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. Водитель, 71-летний пенсионер, получил смертельную травму.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

Ранее мы писали о том, что в центре Перми 34-летний байкер устроил ночное массовое ДТП и погиб. 9 августа по Комсомольскому проспекту ехал мотоцикл. Он вылетел на красный свет на перекресток с улицей Краснова и столкнулся с двумя отечественными автомобилями. В результате аварии байкер от полученных травм скончался на месте происшествия. Также выяснилось, что мотоцикл находился в розыске, а погибший 14 раз привлекался к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU