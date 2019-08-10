В центре Перми 34-летний байкер устроил ночное массовое ДТП и погиб

СЕГОДНЯ 08:36 2019-08-10T08:36:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера в половине второго ночи в центре Перми произошло столкновение мотоцикла и двух легковых автомобилей. В результате страшной аварии погиб на месте 34-летний водитель «Кавасаки». Он на полном ходу выскочил на перекресток на красный сигнал светофора.

Как позже установили в полиции, мотоцикл давно был в розыске, а байкера много раз штрафовали.

- 9 августа в 01.30 в Перми по Комсомольскому проспекту, со стороны улицы Пушкина в направлении улицы Краснова, двигался мотоцикл «Кавасаки» без государственных номеров, - сообщили подробности массовой аварии в ГУ МВД по Пермскому краю. – Он выскочил на красный свет на перекресток с улицей Краснова и столкнулся с автомобилями ВАЗ 21140 и «Лада-Гранта». В результате ДТП байкер от полученных травм скончался на месте происшествия.

В дальнейшем было установлено, что мотоцикл не состоял на регистрационном учете и находился в розыске, а погибший 14 раз привлекался к административной ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения, причем, прав на управление мотоциклом он не имел.

ИСТОЧНИК KP.RU