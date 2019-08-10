2019-08-10T08:36:42+03:00
Происшествия

В центре Перми 34-летний байкер устроил ночное массовое ДТП и погиб

В полиции сообщили подробности ночной смертельной аварии на Комсомольском проспекте
Андрей МАТЛИН
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В Перми погиб байкер. Фото: страница группы "ЧП ДТП Пермь" в Instagram.В Перми погиб байкер. Фото: страница группы "ЧП ДТП Пермь" в Instagram.
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Вчера в половине второго ночи в центре Перми произошло столкновение мотоцикла и двух легковых автомобилей. В результате страшной аварии погиб на месте 34-летний водитель «Кавасаки». Он на полном ходу выскочил на перекресток на красный сигнал светофора.

Как позже установили в полиции, мотоцикл давно был в розыске, а байкера много раз штрафовали.

- 9 августа в 01.30 в Перми по Комсомольскому проспекту, со стороны улицы Пушкина в направлении улицы Краснова, двигался мотоцикл «Кавасаки» без государственных номеров, - сообщили подробности массовой аварии в ГУ МВД по Пермскому краю. – Он выскочил на красный свет на перекресток с улицей Краснова и столкнулся с автомобилями ВАЗ 21140 и «Лада-Гранта». В результате ДТП байкер от полученных травм скончался на месте происшествия.

В дальнейшем было установлено, что мотоцикл не состоял на регистрационном учете и находился в розыске, а погибший 14 раз привлекался к административной ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения, причем, прав на управление мотоциклом он не имел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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