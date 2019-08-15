В Пермском крае мужчина украл у бывшей тещи постельное белье

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-15T12:14:42+03:00

А потом продал его за 500 рублей

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Житель Верещагино открыто похитил у бывшей тещи комплект постельного белья. Женщина обратилась в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции установили, что 37-летний мужчина пришел домой к бывшей жене. В этот момент женщина ругалась с матерью. Воспользовавшись этим, мужчина прошел в комнату тещи и на глазах несовершеннолетнего похитил постельное белье.

Позже бывший зять спокойно вышел из квартиры и продал комплект за 500 рублей. Вырученные деньги он потратил по своему усмотрению.

Стражи порядка изъяли похищенное и вернули законной владелице.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжа

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк угнал машину у дедушки своего знакомого. У злоумышленника не было прав

ИСТОЧНИК KP.RU