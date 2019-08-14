2019-08-14T06:38:15+03:00
Происшествия

Пермяк угнал машину у дедушки своего знакомого

У злоумышленника не было прав
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Сотрудники полиции задержали 24-летнего пермяка за угон автомобиля. Молодого человека остановили инспекторы ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции заметили, что парень пьян, а позже выяснилось, что у него нет прав, да и машина не его.

Оказалось, что 24-летний пермяк выпивал с другом, дождавшись, когда знакомый отвлечется, он забрал ключи от припаркованного неподалеку автомобиля ВАЗ-21074, который принадлежал дедушке знакомого. Злоумышленник взял ключи и угнал машину.

Он нанес ущерб в размере 50 тысяч рублей. Парня арестовали.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье перевернулся КамАЗ. В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого большегруз оказался в кювете. Авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург около деревни Мартыново. Об этом сообщили в пожарной части 139.

ИСТОЧНИК KP.RU

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