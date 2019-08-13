«Какие звери могли это сделать?». В Прикамье волонтеры спасают пса Малыша, который стал жертвой живодеров

- Он такой хороший мальчик, даже не дергался, когда мы ему рану обрабатывали, - говорит волонтер из Березников Татьяна Черкас.

В выходные многих жителей Прикамья потрясли фотографии пса из паблика города Березники. На снимках животное лежит у магазина, а на голове его зияет огромная рана.

- Какие звери могли это сделать? Надо наказать живодеров, - возмущались местные жители.

Некоторые утверждали, что пса выкинули из окна многоэтажки, другие - что в него кинули петарду. Но даже спустя несколько дней неизвестно, что случилось с беднягой.

- Когда появились фото в группе, к Малышу - так мы назвали пса - выехала неравнодушная девушка, - говорит волонтер Татьяна Черкас. - Он был у нее, пока мы не приехали и не забрали пса, чтобы отвезти его в клинику Перми. В машине Малыш вел себя идеально - понимал, что его едут лечить.

Ветеринары обработали рану, поставили псу капельницу, сделали уколы. Все это Малыш стойко переносил, не пытаясь вырываться. Вообще, волонтеры говорят, что характер у него потрясающий - он ласковый и спокойный, несмотря на пережитый ужас.

- Сейчас на его рану смотреть страшно, даже врачи не смогли точно сказать, что с ним такое сделали, - говорит Татьяна. - Надеемся, скоро рана будет заживать. Малышу предстоит еще долго лечиться, а затем мы будем искать для пса дом. Он уже столько натерпелся.