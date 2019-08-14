2019-08-14T09:19:30+03:00
Происшествия

В Перми в результате ДТП с КамАЗом пострадал мужчина

По факту аварии проводится проверка
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель Газели. На улице Соликамской столкнулись три машины.

По предварительной информации, большегруз двигался по улице Соликамской и врезался в идущий впереди автомобиль ГАЗ-33021. Газель врезалась в легковушку «Хендай» , который ехал в попутном направлении.

В результате аварии водитель Газели с травмой отправлен в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мотоциклист сбил 15-летнего подростка. В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадал 15-летний мальчик. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, пострадавший играл в мяч на краю проезжей части. По предварительной информации, в деревне Маховляне по улице Молодежной двигался мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5». Около дома № 11 16-летний водитель сбил 15-летнего подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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