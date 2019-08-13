2019-08-13T07:42:52+03:00
Происшествия

В Прикамье мотоциклист сбил 15-летнего подростка

Мальчик играл в мяч на краю дороги
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадал 15-летний мальчик. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, пострадавший играл в мяч на краю проезжей части.

По предварительной информации, в деревне Маховляне по улице Молодежной двигался мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5». Около дома № 11 16-летний водитель сбил 15-летнего подростка.

Парень с сотрясением мозга отправлен в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель находился за рулем незарегистрированного в установленном порядке транспортного средства и не имел прав управления. В настоящее время в отношении него составлены проколы об административных правонарушениях. По факту ДТП возбуждено административное производство

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми от удара машину «Яндекс. Такси» выбросило на тротуар. Кто виноват в аварии, пока не ясно, но на перекрестке не работал светофор. Возможно, это стало причиной ДТП

ИСТОЧНИК KP.RU

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