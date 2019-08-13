На трассе в Прикамье перевернулся КамАЗ

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-13T10:27:30+03:00

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В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого большегруз оказался в кювете. Авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург около деревни Мартыново. Об этом сообщили в пожарной части 139.

По сообщению водителя КамАЗа, он пытался уйти от столкновения с автобусом. Большегруз ушел вправо, не справился с управлением и перевернулся.

КамАЗ перевозил металлические конструкции, которые едва не снесли кабину машины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми от удара машину «Яндекс. Такси» выбросило на тротуар. В социальных сетях появилось видео аварии на перекрестке улиц Екатерининской и Крисанова. Там столкнулись две машины «Яндекс. Такси». От удара одну машину отбросило далеко на тротуар к магазину люстр. Вторая осталась стоять на перекрестке. По всей улице разбросаны части легковушек.

ИСТОЧНИК KP.RU