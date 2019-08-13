СЕГОДНЯ 07:13 2019-08-13T07:13:35+03:00

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В социальных сетях появилось видео аварии на перекрестке улиц Екатерининской и Крисанова. Там столкнулись две машины «Яндекс. Такси». От удара одну машину отбросило далеко на тротуар к магазину люстр. Вторая осталась стоять на перекрестке. По всей улице разбросаны части легковушек.

Кто виноват в аварии, пока не ясно, но на перекрестке не работал светофор. Возможно, это стало причиной ДТП.

chp_59 В Перми от удара машину «Яндекс. Такси» выбросило на тротуар Видео: @chp_59

В понедельник, 11 августа, произошла еще одна авария с участием «Яндекс. Такси». На перекрестке Екатерининской и Сибирской такси столкнулось с «Ауди».

chp_59 В Перми от удара машину «Яндекс. Такси» выбросило на тротуар2 Видео: @chp_59

По сообщению очевидцев, иномарка выехала на красный и зацепила машину такси.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель посадил с собой за руль годовалого малыша. В ГИБДД рассказали, что будут искать мужчину, чтобы привлечь к административной ответственности

ИСТОЧНИК KP.RU