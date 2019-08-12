«Ехали со скоростью 80 км/час». В Перми водитель посадил с собой за руль годовалого малыша

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-12T12:28:48+03:00

В ГИБДД рассказали, что будут искать мужчину, чтобы привлечь к административной ответственности

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12 августа в пермских соцсетях появилось фото, на котором водитель едет по улицам города и держит на руках годовалого малыша. Пост подписан: «О чем думают некоторые папаши? Цирк, 80 км/час». На фото запечатлено, что мужчина управляет мчащимся автомобилем, а ребенок стоит на коленях отца и смотрит на проезжающие рядом авто.

В ГИБДД знают о случившемся, будут искать этого водителя и выяснять, по какой причине мужчина нарушил ПДД.

- Водитель нарушил правила перевозки ребенка в автомобиле, так как держал его на коленях, а не в детском удерживающем устройстве, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Перми. – Ему грозит штраф в размере 3000 рублей. Однако пока мы не можем привлечь его к ответственности, ввиду отсутствия информации о времени происшествия, точном месте и госномере транспортного средства. Также важно установить, кто в момент фиксации управлял автомобилем. Эту информацию мы будем выяснять, в том числе и с помощью камер видеонаблюдения.

Также в ГИБДД обратились к пермякам, которые располагают информацией о произошедшем – позвонить по телефону дежурной части городского ГИБДД: (342) 246-79-00 и 261-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU