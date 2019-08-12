2019-08-12T09:52:24+03:00
Происшествия

Пропавшего в Перми восьмилетнего мальчика нашли сотрудники полиции

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" ПермьФото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Пермь
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Спустя сутки в Перми нашли пропавшего восьмилетнего мальчика. В воскресенье 11 августа школьник ушел из дома в Индустриальном районе погулять и обратно не вернулся.

Родители ребенка вечером 11 августа подали заявление в правоохранительные органы. На поиски ребенка вышел личный состав полиции, утром в понедельник к поискам присоединились и пермские волонтеры. Неравнодушные люди откликнулись на обращение в соцсетях и начали собираться у дома на улице Милиционера Власова. Затем они шли искать пропавшего ребенка на местности.

У сотрудников следственного комитета, подключившихся к поискам ребенка, появилась информация, что мальчик может находиться в квартире у знакомых. Ее проверили и мальчика нашли.

- Ребенка обнаружили сотрудники полиции, его здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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