Пропавшего в Перми восьмилетнего мальчика нашли сотрудники полиции
Спустя сутки в Перми нашли пропавшего восьмилетнего мальчика. В воскресенье 11 августа школьник ушел из дома в Индустриальном районе погулять и обратно не вернулся.
Родители ребенка вечером 11 августа подали заявление в правоохранительные органы. На поиски ребенка вышел личный состав полиции, утром в понедельник к поискам присоединились и пермские волонтеры. Неравнодушные люди откликнулись на обращение в соцсетях и начали собираться у дома на улице Милиционера Власова. Затем они шли искать пропавшего ребенка на местности.
У сотрудников следственного комитета, подключившихся к поискам ребенка, появилась информация, что мальчик может находиться в квартире у знакомых. Ее проверили и мальчика нашли.
- Ребенка обнаружили сотрудники полиции, его здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU