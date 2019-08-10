В Перми с 12 августа временно изменят движение двух автобусных маршрутов, чтобы скомпенсировать «бойкот перевозчика»

СЕГОДНЯ 08:11 2019-08-10T08:11:29+03:00

В один из отдаленных микрорайонов теперь наконец-то начнут ходить автобусы

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Жители микрорайона Камский давно жаловались на то, что они фактически оказались отрезаны от «большой земли», после того, как автоперевозчик - ООО «Транзит» отказался от дальнейшей работы на этом направлении из-за нерентабельности перевозок. Городские власти решили пойти навстречу камцам, и обеспечить транспортную доступность за счет рокировки автобусных маршрутов. Правда, отчасти это сделано за счет другого микрорайона.

В администрации Перми сообщили, что с 12 августа автобусы маршрута № 71 временно будут следовать не в микрорайон Чапаевский, а в Камский.

- При этом жители микрорайона Чапаевский смогут воспользоваться автобусным маршрутом № 58, - пообещали в городском департаменте дорог и транспорта. – Все автобусы будут оборудованы информационными табличками с указанием направления движения.

В мэрии предупредили, что эти перестановки – временные, до середины сентября. И напомнили, что маршрут следования автобуса №4 8 был изменен для обеспечения транспортной доступности жителей и компенсации движения автобуса №22 «микрорайон Васильевка – микрорайон Камский», который перестал обслуживать перевозчик.

- МКУ «ГорТранс» до середины сентября этого года планирует завершить конкурсные процедуры и определить нового перевозчика, который будет обслуживать автобусные маршруты №22 и №48 в прежнем режиме, - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU