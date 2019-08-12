2019-08-12T07:54:27+03:00
Происшествия

В Прикамье разбился 18-летний мотоциклист

Его 17-летний пассажир отправлен в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Смертельное ДТП произошло ночью 11 августа в Губахинском районе Перми. Молодой человек не справился с управлением.

В поселке городского типа Широковский разбился мотоцикл ZR200, которым управлял 18-летний местный житель. По предварительной информации, молодой человек не справился с управлением, и мотоцикл перевернулся.

В результате аварии 18-летний водитель погиб на месте, а его 17-летний пассажир получил серьезные травмы. Выяснилось, что парень управлял мотоциклом, не имея водительского удостоверения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми 34-летний байкер устроил ночное массовое ДТП и погиб. Вчера в половине второго ночи в центре Перми произошло столкновение мотоцикла и двух легковых автомобилей. В результате страшной аварии погиб на месте 34-летний водитель «Кавасаки». Он на полном ходу выскочил на перекресток на красный сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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