В Перми волонтеры нашли семью бабушки, страдающей потерей памяти

СЕГОДНЯ 06:59 2019-08-12T07:03:00+03:00

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- Она уже дома! - написали в социальных сетях волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.

Вечером в воскресенье, 11 августа, в Индустриальном районе Перми волонтеры обнаружили бабушку. На вопросы об имени и месте жительства женщина отвечала невнятно. Пенсионерка жаловалась на потерю памяти.

Информацию о бабушке с ее фото и контактными данными волонтеров разместили в соцсетях. Через несколько часов родственники откликнулись.

Женщину передали семье. В 3:00 12 августа появилась информация, что женщина уже дома.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разыскивают 28-летнего мужчину. Он пропал по дороге домой с работы. В Перми пропал 28-летний Мангазов Хаким. Как сообщили в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой, 7 августа он ушел с работы, но домой не вернулся. Компания, где он работает, находится на улице Докучаева, 33а.

ИСТОЧНИК KP.RU