В Перми волонтеры нашли семью бабушки, страдающей потерей памяти
- Она уже дома! - написали в социальных сетях волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.
Вечером в воскресенье, 11 августа, в Индустриальном районе Перми волонтеры обнаружили бабушку. На вопросы об имени и месте жительства женщина отвечала невнятно. Пенсионерка жаловалась на потерю памяти.
Информацию о бабушке с ее фото и контактными данными волонтеров разместили в соцсетях. Через несколько часов родственники откликнулись.
Женщину передали семье. В 3:00 12 августа появилась информация, что женщина уже дома.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разыскивают 28-летнего мужчину. Он пропал по дороге домой с работы. В Перми пропал 28-летний Мангазов Хаким. Как сообщили в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой, 7 августа он ушел с работы, но домой не вернулся. Компания, где он работает, находится на улице Докучаева, 33а.
ИСТОЧНИК KP.RU