Ушел на работу и пропал. В Перми разыскивается 28-летний мужчина

СЕГОДНЯ 18:23 2019-08-11T18:23:46+03:00

Его ищут уже четыре дня

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В Перми пропал 28-летний Мангазов Хаким. Как сообщили в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой, 7 августа он ушел с работы, но домой не вернулся. Компания, где он работает, находится на улице Докучаева, 33а.

На вид ему 27-30 лет, рост 165 см, глаза карие, волосы - русые. Хаким Мангазов был в синих джинсах, черных толстовке и куртке. На ногах - черные кроссовки.

- Также на правой лопатке у пропавшего мужчины есть татуировка, - уточнили в поисковом отряде.

Если вы знаете, где находится пермяк, звоните в полицию по телефону 02.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми объявили сбор волонтеров для поисков 38-летнего Валерия Юрьевича Яскевича. Как сообщают в поисковом отряде, он нуждается в медицинской помощи. Рост пропавшего - 176 сантиметров, он среднего телосложения, волосы рыжие, глаза карие.

ИСТОЧНИК KP.RU